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نايف هزازي: أتمنى العودة للاتحاد بأي طريقة لخدمته

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نايف هزازي يعلن رغبته في العودة لفريق الاتحاد مرة أخرى

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

عرض نايف هزازي، مهاجم فريق الاتحاد السابق، خدماته على إدارة فريقه، من أجل العودة مرة أخرى إلى النمور.

نايف هزازي كان لاعبًا في فريق أحد هذا الموسم، قبل أن يتم توقيعه على مخالصة مالية، ويرحل عن صفوف فريقه خلال الفترة الماضية.

هزازي نشر فيديو له عبر حسابه على "سناب شات" قال خلالها "أتمنى العودة للاتحاد هذه الفترة بأي شكل ومقابل أي شيء، وأن أخدم نادي الاتحاد.

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مهاجم الاتحاد السابق تابع "نادي الاتحاد يهمني ويهم الجميع، وأرغب في العودة لصفوفه بأي طريقة".

الاتحاد يقدم أسوء موسم في تاريخه، بعد عدم تحقيقه لأي انتصار منذ بداية الموسم الجاري، حيث يقبع في المركز الأخير بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 3 نقاط.

هزازي بدأ مسيرته الكروية في صفوف نادي الاتحاد، ثم انتقل للشباب وبعدها النصر والتعاون وأخيرًا أحد.

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