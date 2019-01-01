لايبزج

نايجلسمان: لايبزيج سينافس بايرن ميونيخ على الدوري الموسم المقبل

التعليقات()
Getty
نايجلسمان يرفع راية التحدي أمام بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال يوليان نايجلسمان المدير الفني لنادي لايبزيج إن فريقه قادر على منافسة بايرن ميونيخ على لقب الدوري الألماني الموسم المقبل.

اختيارات المحررين

وكان لايبزيج قد أنهى الموسم المنصرم في المركز الثالث على سلم الترتيب في البوندسليجا خلف الفريق البافاري وبوروسيا دورتموند.

وحول ذلك، يرى يوليان نايجلسمان أن فريقه قادر على تجاوز هذه المرحلة خلال الموسم المقبل والمضي قدمًا نحو خطوات أبعد من ذلك.

وقال نايجلسمان إنه يمتلك فريقًا قادرًا على منافسة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ على لقب الدوري الألماني خلال الموسم المقبل"

وأضاف: "نعم الأمور صعبة ولكننا نتطور بشكل ملحوظ، في الموسم الماضي حققنا المركز الثالث وفي الموسم المقبل نستطيع تجاوز ذلك"

وتابع: "الموسم سيكون صعبًا نظرًا للمنافسة على الجانبين المحلي والأوروبي، ولكننا سنعمل من أجل تحقيق أقصى نجاح ممكن في كلا الجانبين"

ألكاسير: طموحي أكبر من مقاعد البدلاء

يذكر أن بايرن ميونيخ كان قد توج بلقب الدوري الموسم الماضي بعدما تفوق في الجولات الأخيرة بشق الأنفس على صاحب الوصافة بوروسيا دورتموند في عدد النقاط.

إغلاق