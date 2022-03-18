نائب لابورتا يحيي آمال جماهير برشلونة: صفقة هالاند ليست مستحيلة!

أكد رافاييل يوستي نائب رئيس نادي برشلونة أن النادي الكتالوني لن يستطيع أن يتم صفقات كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء هذا في حوار مع صحيفة "ماركا"، تطرق خلاله للحديث عن تجديد العقود والصفقات القادمة، ومدى قرب النادي من ضم إرلينج هالاند.

وقال يوستي: "وجدنا أنفسنا في موقف مالي فظيع للغاية، هذا الوضع سيمنعنا من أن نلاقي التوقعات التي وضعناها لأنفسنا".

وأضاف: "كما قال الرئيس، يجب أن نحمي المؤسسة الخاصة بنا، ولذلك لا يمكننا أن نقوم بصفقات بذلك الحجم".

وأردف: "لن أقول أن الأمر أصبح مستحيلًا لأن في كرة القدم كل شيء ممكن، لكن الأمر صعب للغاية".

وعن تجديد أراوخو: "سنستمر طريقتنا في تجديد العقود، ولن نقوم بخطوات متهورة في المفاوضات مع أي لاعب".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن صفقة إرلينج هالاند قد ابتعدت عن برشلونة كثيرًا، وأصبح مانشستر سيتي الأقرب لضمه.