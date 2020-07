نام من الملل ويضحك على زيدان .. هل كتب بيل نهايته في مدريد؟

أثارت تصرفات جاريث بيل على مقاعد البدلاء مساء الجمعة في انتصار ناديه ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس ردود أفعال واسعة، وفتحت مجدداً الحديث عن مستقبله.

وشوهد بيل نائماً على مقاعد البدلاء بعد أن استخدم القناع الطبي لتغطية وجهه، ثم التقطته الكاميرات وهو يبتسم ويضحك بعد إجراء فريقه التغيير الأخير وتأكيد عدم مشاركته.

صحيفة "ماركا" تساءلت إذا كانت ابتسامة بيل تعني نهاية مشواره كلاعب عالمي وأنه أصبح راضياً بوضعه كاحتياطي، ولا يمانع الاستمرار فيه حتى نهاية عقده بحلول 2022.

البعض من الجمهور قال إن ابتسامة بيل هي سخرية من تجاهل مدربه زين الدين زيدان له، وأنه أصبح لا يمانع البقاء على مقاعد البدلاء وقرر الدخول في حرب خفية على طريقته مع المدير الفني بعد ملله من استبعاده.

