نام من الملل ويضحك على زيدان .. هل كتب بيل نهايته في مدريد؟
أثارت تصرفات جاريث بيل على مقاعد البدلاء مساء الجمعة في انتصار ناديه ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس ردود أفعال واسعة، وفتحت مجدداً الحديث عن مستقبله.
وشوهد بيل نائماً على مقاعد البدلاء بعد أن استخدم القناع الطبي لتغطية وجهه، ثم التقطته الكاميرات وهو يبتسم ويضحك بعد إجراء فريقه التغيير الأخير وتأكيد عدم مشاركته.
📺 #DirectoGol— GOL (#VolverEsGanar 🔛⚽️) (@Gol) July 10, 2020
😅 ¿Cómo ha vivido @GarethBale11 el partido desde la grada?
🔥 ¡Lo vemos a continuación! pic.twitter.com/c0GmeSTU3C
صحيفة "ماركا" تساءلت إذا كانت ابتسامة بيل تعني نهاية مشواره كلاعب عالمي وأنه أصبح راضياً بوضعه كاحتياطي، ولا يمانع الاستمرار فيه حتى نهاية عقده بحلول 2022.
البعض من الجمهور قال إن ابتسامة بيل هي سخرية من تجاهل مدربه زين الدين زيدان له، وأنه أصبح لا يمانع البقاء على مقاعد البدلاء وقرر الدخول في حرب خفية على طريقته مع المدير الفني بعد ملله من استبعاده.
🤣 Started laughing after Zinedine Zidane made his final substitution— ODDSbible (@ODDSbible) July 11, 2020
😴 Had a nice little nap on the bench
Gareth Bale’s shithousery at Real Madrid simply knows no bounds 😂 pic.twitter.com/32thiXjxcu
البعض الآخر شبه الويلزي بلاعب الفريق السابق جوليين فوبيرت ولقطته الشهيرة بالنوم على مقاعد البدلاء، بينما انتقد إدارة النادي بسبب بقاء لاعب يتقاضى 15 مليون يورو من أجل النوم.
ومنذ عودة الحياة للدوريات بعد توقف كورونا شارك بيل فقط في مباراتين وأقل من 100 دقيقة مع ريال مدريد، وبدا خارج حسابات زيدان الأساسية، وسط حديث عن علاقة متوترة بين الطرفين.
وينتهي عقد لاعب توتنهام السابق في 2022، وفشلت محاولات النادي لتسويقه بأوروبا وحتى الصين حسبما أكدت وسائل الإعلام، والسبب كان راتبه المرتفع.