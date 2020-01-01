نام من الملل ويضحك على زيدان .. هل كتب بيل نهايته في مدريد؟

عرض مسرحي للويلزي على مقاعد البدلاء أمام ألافيس

أثارت تصرفات جاريث بيل على مقاعد البدلاء مساء الجمعة في انتصار ناديه ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس ردود أفعال واسعة، وفتحت مجدداً الحديث عن مستقبله.

وشوهد بيل نائماً على مقاعد البدلاء بعد أن استخدم القناع الطبي لتغطية وجهه، ثم التقطته الكاميرات وهو يبتسم ويضحك بعد إجراء فريقه التغيير الأخير وتأكيد عدم مشاركته.

صحيفة "ماركا" تساءلت إذا كانت ابتسامة بيل تعني نهاية مشواره كلاعب عالمي وأنه أصبح راضياً بوضعه كاحتياطي، ولا يمانع الاستمرار فيه حتى نهاية عقده بحلول 2022.

البعض من الجمهور قال إن ابتسامة بيل هي سخرية من تجاهل مدربه زين الدين زيدان له، وأنه أصبح لا يمانع البقاء على مقاعد البدلاء وقرر الدخول في حرب خفية على طريقته مع المدير الفني بعد ملله من استبعاده.

🤣 Started laughing after Zinedine Zidane made his final substitution



😴 Had a nice little nap on the bench



Gareth Bale’s shithousery at simply knows no bounds 😂 pic.twitter.com/32thiXjxcu — ODDSbible (@ODDSbible) July 11, 2020

البعض الآخر شبه الويلزي بلاعب الفريق السابق جوليين فوبيرت ولقطته الشهيرة بالنوم على مقاعد البدلاء، بينما انتقد إدارة النادي بسبب بقاء لاعب يتقاضى 15 مليون يورو من أجل النوم.

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ومنذ عودة الحياة للدوريات بعد توقف كورونا شارك بيل فقط في مباراتين وأقل من 100 دقيقة مع ريال مدريد، وبدا خارج حسابات زيدان الأساسية، وسط حديث عن علاقة متوترة بين الطرفين.

وينتهي عقد لاعب توتنهام السابق في 2022، وفشلت محاولات النادي لتسويقه بأوروبا وحتى الصين حسبما أكدت وسائل الإعلام، والسبب كان راتبه المرتفع.