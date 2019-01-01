نام تاي هي لجول : السد يتطلع للوصول بعيدًا في مونديال الأندية وبونجاح الأفضل عربيًا

يستقبل حامل لقب دوري نجوم قطر نادي هينجين سبورت في بداية مشواره بالمحفل العالمي

يمتلك اللاعب الدولي الكوري الجنوبي نام تاي هي نجم نادي السد القطري شعبية خاصة في الكرة القطرية، وذلك بسبب تواجده في أكبر ناديين، حيث لعب من قبل بقميص نادي الدحيل، قبل أن يتعرض للإصابة ويعود من بواية السد.

اللاعب الذي لقبته الجماهير بـ "ميسي" كوريا يعيش أيامًا سعيدة قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية رفقة فريقه.

ويستقبل حامل لقب دوري نجوم قطر نادي هينجين سبورت في بداية مشواره بالمحفل العالمي، وقبل انطلاق البطولة كان لنا حوارًا خاصًا مع النجم الكوري الجنوبي للحديث عن بعض الأمور التي تخص عيال الذيب ..

البداية ما هي رسالتك إلى أكرم عفيف بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا؟

بالتأكيد أكرم يستحق هذه الجائزة عن جدارة فشهادنا كيف قدم مستوى أكثر من رائع طوال الموسم سواء مع منتخب قطر أو مع النادي، وظهر بشكل مميز، وأتمنى له التوفيق الموسم الجديد، ولما لا أكون أنا اللاعب القادم الأفضل في آسيا.

هل تشعر بالقلق على زملائك في المنتخب القطري لتعرضهم للإرهاق قبل كأس العالم للأندية؟

بالتأكيد افتقدناهم كثيرًا خلال الفترة الماضية فهم شاركوا مع قطر في كأس الخليج وظهور بشكل جيد، وأتمنى أن يكونوا جاهزون لخوص كأس العالم لأننا سنلعب مباريات قوية ومهمة ولكنني أعتقد إنهم قادرون على التواجد والحضور بقوة.

انتظروا اليوم حوارًا خاصًا مع اللاعب الدولي الكوري الجنوبي نام تاي هي نجم نادي السد القطري قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية على @GoalAR pic.twitter.com/nlcPFPMw27 — كابتن ماجد (@MagedGazr) December 10, 2019

هل يُمكن وصف فريق هينجين سبورت بالمنافس السهل؟

بالتأكيد لا يوجد فريق سهل في أرض الملعب فهم حضورا إلى هنا كأبطال قارة أوقيانوسيا وهذا يُعطي مواجهتنا معهم حسابات خاصة نظرًا لأن الفوز يعني مواصلة المشوار في البطولة، وسنحاول تقديم كل ما لدينا من أجل الفوز.

عند حضورك للسد، أكدت رغبتك في التعلم من تشافي، فماذا تعلمت؟

تعلمت من تشافي العديد من الأمور الفنية وفي خطط الملعب فهو لاعب صاحب تاريخ كبيرة ومميز وكذلك مدير فني رائع، وأحب طريقة لعبه وكذلك تدريبه.

ما الفارق بين مدرب السابق جمال بلماضي وتشافي؟

جمال بلماضي مختلف عن تشافي بعض الشيء فكل مدير فني يلعب على طريقته وكذلك يتواصل مع اللاعبين بطريقته الخاصة، فالمدرب الجزائري لديه حماس أكبر، وتشافي لديه مميزات أخرى، ولا يمكن المقارنة بينهما بالتأكيد، ولكن ما أود قوله هو إنهما أفضل مدربين تعاملت معهم خلال مسيرتي.

لا يُمكن الحديث معك بدون ما هو شعورك عند تسديد "الضربة الحرة" الأخيرة أمام الهلال؟

لقد كانت لحظة مهمة وصعبة جدًا ولو سجلت لكنا تأهلنا إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وحاولت بكل تركيز تسديد الكرة داخل مرمى الهلال كما أفعل في التدريبات ولكن الحارس تمكن من التعامل مع الكرة بنجاح.

كيف شاهدت مباراة الهلال ومن هم أفضل لاعبيه؟

الهلال يمتلك العديد من العناصر المميزة في جميع الخطوط ولا يُمكن اختزال ذلك في أسماء فقط فالجميع مميز بشكل واضح وكبير، وتأهلوا علي حسابنا بسبب ارتكابنا بعض الأخطاء في مباراة الذهاب التي أطاحت بنا.

ما هو طموح نادي السد في كأس العالم للأندية؟

ندخل البطولة من أجل الوصول بعيدًا والتواجد في نهائي كأس العالم للأندية، وكل مباراة تُمثل نهائي خاص، ولا تواجد فرصة للتعويض، ونحن نمتلك لاعبين على الصعيد الدولي.

مجموعات متوازنة في قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2020

من هو أفضل لاعب عربي؟

بغداد بونجاح قدم مستوى رائع خلال الموسم الماضي مع السد وكذلك قاد الجزائر للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده.

أفضل لاعب في العالم حاليًا؟

ميسي بالتأكيد أفضل لاعب، فهو لاعبي المفضل منذ بدايتي في الملاعب وهو يستحق الأفضل بالتأكيد.