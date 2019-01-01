نافاس يودع زملائه في ريال مدريد ويطير لباريس

كيلور نافاس نجم حراسة مرمى ريال مدريد يودع زملائه ويسافر لباريس من أجل الانضمام لسان جيرمان.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد قد ودع زملائه في النادي الملكي عقب التعادل مع فياريال.

جاء هذا بحسب ما ذكرت كل من "كادينا كوبي" وصحيفة "ماركا"، حيث أكدا أن اللاعب توجه للعاصمة الفرنسية باريس استعدادًا للانضمام لباريس سان جيرمان.

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وذكرت الصحيفة أن تحرك نافاس جاء بعد انتهاء الاتفاق بين كل من باريس سان جيرمان وريال مدريد بشأن الصفقة التبادلية التي ستضم ألفونسو أريولا.

أكدت التقارير أن النادي الفرنسي سيدفع ١٥ مليون يورو قيمة نافاس لريال مدريد وسيمنحه أريولا في إعارة لمدة موسم واحد فقط ليكون حارسه الثاني.

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ومن المقرر أن يعود أندري لونين لريال مدريد بعد ذلك الموسم ليحل مكان أريولا كحارس ثاني خلف البلجيكي تيبو كورتوا نجم تشيلسي وأتلتيكو مدريد السابق.

جدير بالذكر أن نافاس كان قد انضم لصفوف ريال مدريد في عام ٢٠١٤ بعد تأقله مع منتخب بلاده في كأس العالم وحقق العديد من الألقاب رفقة الملكي.