نافاس: متحمس للتجربة وسأقدم كل شيء من أجل باريس سان جيرمان

أول تصريحات كيلور نافاس بعد الانتقال من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس والمنضم حديثًا إلى باريس سان جيرمان إنه متحمس بشكل كبير للتجربة الجديدة مع النادي الفرنسي والتي تمثل له التحدي الجديد.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي عن نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب الكوستاريكي كيلور نافاس قادمًا من صفوف ريال مدريد أمس الإثنين آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية.

وحول ذلك، وفي أول ما صرح به الحارس بعد انضمامه إلى نادي العاصمة الفرنسية، قال نافاس إن هذه الخطوة تمثل له تجربة جديدة يدخلها بشغف كبير.

— Keylor Navas (@NavasKeylor) September 2, 2019

وأضاف: "الاستقبال الذي حظيت به هنا في باريس يجعلني أكثر سعادة وحماسًا لهذه التجربة، كل الأجواء هنا مهيأة للاستمتاع وممارسة كرة القدم"

وتابع: "أتمنى أن أقدم كل شيء هنا، سأسعى لإعطاء كل ما لدي لباريس سان جيرمان وجماهيره تلك التي تتوقع وتنتظر مني الكثير"

وأردف: "العمل مع هذه المجموعة والمدرب توماس توخيل سيكون مميزًا، حققت الكثير في ريال مدريد وحان وقت خوض تجربة ومغامرة جديدة"

رسميًا - كيلور نافاس ينضم لباريس سان جيرمان قادمًا من ريال مدريد

جدير بالذكر أن نافاس كان قد انضم لصفوف ريال مدريد في عام ٢٠١٤ بعد تأقله مع منتخب بلاده في كأس العالم وحقق العديد من الألقاب رفقة الملكي.