نافاس عن أدائه الكبيأ امام برشلونة: من الصعب مواجهة ميسي

تصريحات رجل باريس الأول امام برشلونة

علّق حارس باريس سان جيرمان كيلور نافاس على أدائه الكبير في إياب دور الـ16 من دوي أبطال أوروبا امام برشلونة بأنه "سعيد جداً بالنتيجة" وباداء فريقه عموماً.

وعلّق نافاس على تصدياته الـ9 امام برشلونة ومنها ركلة جزاء امام ميسي بالقول: "كانت مباراة صعبة ومميزة، اولاً من الصعب مواجهة ميسي وقوة تسديداته، هذه التصديات أفرحت الجميع، لكني أريد إهدائها لسيرجيو ريكو الذي يمر باوقات صعبة حالياً مع عائلته".

ملخص مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان 📺



نافاس بذكريات الكلاسيكو أوقف ميسي وزملائه مرارًا وتكرارًا



كيلور قال للريمونتادا لا ✋🏻🚫 pic.twitter.com/QKxEeJBcQ4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 10, 2021

"أداء مُشرّف" وأخطاء متكررة.. هذا أقصى ما يُمكن أن يُقدمه برشلونة

وتابع بالقول: "برشلونة ضغط بشكل كبير جداً وأرادوا الفوز، لكننا أيضاً تصدينا لمحاولاتهم ولتنا جاهزين للدور القادم، يجب أن تون لدينا جميعاً هدفا موحداً وروح موحدة".

وكانت هذه المباراة هي واحدة من أفضل ما قدّم نافاس هذا الموسم إذ انقذ فريقه من أهدافاً محققة من برشلونة خصوصاً في الشوط الأول من المباراة.