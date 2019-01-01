نافاس آخر ضحايا الإصابات في ريال مدريد

الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس ضحية جديدة لسلسلة الإصابات التي ضربت النادي الملكي

فيسبوك تويتر محمد عماد

تلقى نادي ريال مدريد ضربة موجعة بتعرض حارس المرمى كيلور نافاس لإصابة عضلية، وفقًا لما ورد في الموقع الرسمي للفريق على الإنترنت يوم الجمعة.

وخضع الحارس الدولي الكوستاريكي لفحوصات طبية ليتأكد تعرضه لإصابة عضلية، ولم تتحدد بعد فترة غيابه.

بوفون: نافاس يعاني وتحقيق ريال مدريد للأبطال سيكون استثنائيًا

وافتقد ريال مدريد لخدمات حارسه البلجيكي ثيبو كوارتوا في الأسابيع الأخيرة بسبب الإصابة أيضًا، مما أدى إلى مشاركة نافاس أمام ليجانيس في كأس الملك وأمام ريال بيتيس في الليجا.

ويعاني نافاس المتوج مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي من عدم اللعب أساسيًا بانتظام، وذلك منذ قدوم ثيبو كوارتوا إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو قادمًا من تشيلسي في ميركاتو الصيف الماضي.

يذكر أن ريال مدريد يفتقد أيضًا لخدمات كلًا من أسينسيو، جاريث بيل، توني كروس، يورينتي، ماريانو دياز، فاييخو بسبب الإصابة.