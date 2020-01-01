ناصيف البياوي لجول : أتمنى إلغاء الدوري السعودي وهذا ما دار بيني وبين لوشيسكو

تواصل جول مع المدير الفني التونسي، للحديث معه عن فترة التوقف الحالية ورأيه في العديد من الأمور التي تخص الفريق

غادر المدير الفني التونسي ناصيف البياوي مدرب فريق العدالة إلى فرنسا حيث تقيم أسرته، من أجل قضاء فترة التوقف الحالية والعودة مع الإعلان عن استئناف التدريبات لبقية مباريات الموسم.

وقدم البياوي شكره للاعبين على الانضباط الذي أبدوه خلال الفترة التي أعقبت فترة التوقف الحالية بشكل إجباري وذلك ضمن الاحترازات لمنع انتشار فيروس كورنا.

وتواصل جول مع المدير الفني التونسي، للحديث معه عن فترة التوقف الحالية ورأيه في العديد من الأمور التي تخص الفريق ...

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ما هو نشاطك اليومي خلال فترة حظر التجوال؟

أحاول أن أتمرن ساعة أول أقل يوميًا، الطبخ، قراءة ما تيسر من القرآن الكريم و متابعة بعض البرامج أو الأفلام أو المسلسلات التاريخية، وبالطبع التواصل مع أفراد إدارة النادي واللاعبين بحسب الظروف.

ما هو موقفك من إلغاء أو استكمال الموسم الحالي؟

أنا مع فكرة إلغاء هذا الموسم نهائيًا و بداية موسم جديد ٢٠٢٠-٢٠٢١ بعشرين فريق في الدوري السعودي الممتاز، وذلك بدون عاطفة و هذا يخدم مصلحة كل الفرق لا العدالة فقط بحكم أن التوقف يمكن أن يصل إلى أربعة أشهر وهو ما يجعل استكمال الدوري الحالي ثم مباشرة ربطه بدوري موسم جديد شبه مستحيل من حيث التنظيم مع المحافظة على المستوى الفني و قيمته.

ما هو سبب معاناة نادي العدالة خلال الموسم الحالي؟

الحقيقة أن العدالة عقب الجولة الرابعة دخل في سلسلة من الهزائم أرى سببها الرئيسي عدم خبرة الفريق ككل بطبيعة الدوري السعودي الممتاز الصعب، كذلك عدم الاستفادة من إضافة العنصر الأجنبي كما يجب، وأيضًا صعوبة ترتيب مباريات الفريق في مرحلة صعبة، والأمور كانت ستُصبح أفضل لولا وقوف الحظ أمام الفريق بجانب بعض الأخطاء التحكيمية القاتلة.

في حالة استكمال المسابقة، من الفريق الأقرب للفوز بالدوري؟

في حال استكمال الدوري أرى الفائز في ديربي الرياض بين الهلال و النصر هو من سيكون البطل.

ما تعليقك على التحكيم خلال الموسم الحالي بالدوري السعودي؟

رغم وجود تقنية الفار إلا أن الأخطاء التحكيمية كانت كثيرة ومؤثرة في نتائج المباريات خلال هذا الموسم و لا نخص بالذكر حكام أجانب أو محليين فالكل له إيجابيات وسلبياته و خير الأمور الوسط ، الدوري السعودي دوري عالمي و لابد أن يكون فيه الامتياز حتى على مستوى التحكيم وضرورة منح الفرصة للأجدر مع التقييم و المحاسبة المستمرة.

ما هي قصة خلافك مع نيلدو لاعب التعاون؟

الحقيقة سوء فهم و مر، و لا أحب أن أعود لها مُجددًا، فاللاعب أساء تقدير الموقف وردة فعله كانت غير لائقة بلاعب محترف في قيمته، وأنا مسامحه عليها و ما يبقى في الكرة إلا العلاقات الطيبة و حسن الخلق.

مشادة مابين لاعب #التعاون نيلدو و مدرب العدالة ناصيف البياوي.#العدالة_التعاون⁩ pic.twitter.com/FQA0dKMKAn — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 14, 2020

كيف كان الحديث بينك وبين رازفان لوشيسكو بعد خسارة فريقك أمام الهلال بسباعية؟

هنأته بالانتصاري و تأسف على أن نتيجة المباراة كانت كبيرة لصالح فريقه، ومثل هذه النتيجة نادرًا ما تحصل في مباريات كرة القدم وحتى في الدوريات العالمية.

من وجهة نظرك، لماذا لم يظهر يوسف بلايلي بالمستوى المتوقع مع الأهلي حتى الآن؟

يوسف بلايلي لاعب كبير، ومن الطبيعي أن العام الأول لأي لاعب أجنبي يكون صعبًا خاصة مع اختلاف طبيعة الدوريات و الأساليب الفنية للفرق، حيث أن الترجي له أسلوب مختلف عن الأهلي والأمور الفنية للدوري التونسي مختلفة عن ما هو عليه في الدوري السعودي ، ثم لا ننسى أن الفريق يخدم اللاعب ليس فقط اللاعب هو من يخدم الفريق حيث أن الأهلي مر بفترات صعبة خلال الموسم الحالي و لم نشاهده في أفضل حالته، وأقول في النهاية، اصبروا على يوسف و انتظروا تألقه و تميزه الموسم القادم فهو لاعب موهوب و مفيد.

ما هي أصعب مباراة خضتها خلال الموسم الحالي؟

أصعب مباراة خضتها في الموسم الحالي كانت الأخيرة أمام الفتح ، لأننا لو تعرضنا للهزيمة كنّا سنفقد نسبة كبيرة من حظوظنا في البقاء ثم إننا دخلنا المباراة بعدد كبير من الغيابات التي نجحنا في تجاوزها بفضل الله ثم بفضل مجهود الأبطال الذين شاركوا في المباراة.

من هم الأفضل من وجهة نظرك، حارس مرمى، ومهاجم؟

أفضل حارس محلي ، يتقاسمه بالتساوي علي المزيدي ومصطفى ملائكة، وأفضل حارس أجنبي فاروق بن مصطفى، أما أفضل مهاجم لعبت ضده عبدالرزاق حمد الله، ومهاجم محلي محمد الصيعري.

ما هي رسالتك لجماهير الكرة السعودية؟

رسالتي للجمهور السعودي أولاً و أساسًا الصبر و توخي الحيطة والحذر واتباع كل إجراءات السلامة التي وضعتها السلطات المشرفة حتى نتمكن من السيطرة على الوضع الصحي ونمر مرحلة الخطر و نعود لأجواء المباريات، والمنافسات الممتعة.

ما هي أمنيتك الحالية؟

الحقيقة أتمنى عودة النشاط مع بداية موسم جديد، وبداية مشوار جديد مع نادي العدالة فالحب و التقدير الذي يجمعني بإدارة النادي كبيرة جدًا، وأتمنى مواصلة المشوار سويًا لتحقيق أهداف رياضية كبيرة كرد وفاء لأهلي في الأحساء و أهالي الحليلة خاصة.