ناصر الشمراني يُقلل من مهاجمي المنتخب السعودي ويتحدى: رقمي لن يُكسر

النجم السابق يختار أفضل مهاجم سعودي حاليًا

وجه النجم السعودي المعتزل "ناصر الشمراني" انتقادًا لاذعًا للمهاجمين السعوديين وتحداهم أن يستطيع أحدهم كسر رقمه الخاص بعدد الأهداف في تاريخ الدوري السعودي.

الشمراني الذي لعب لأندية الوحدة والشباب والهلال والاتحاد بجانب العين الإماراتي يحتل المرتبة الثانية في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي برصيد 167 هدفًا، ولا يتفوق عليه سوى ماجد عبد الله صاحب الـ189 هدفًا.

صاحب الـ38 عامًا تحدث خلال برنامج "مع عزيز" عن مستوى المهاجمين الحاليين قائلًا "المهاجمون المتواجدون حاليًا في المنتخب السعودي لن يستطيعوا "سد خانة" الهجوم، هم مجرد "مكملين"".

وأضاف "الأخضر يفتقد للمهاجمين الجيدين، لا يوجد لاعب يُمكن وصفه بالهداف"، وعند سؤاله عن أفضل مهاجمي محلي أجاب "لا يوجد أحد، وإن تُصر على الحصول على اسم ما فهو فراس البريكان".

SHAHID

المهاجم المتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2014 أكد ثقته في أن رقمه التهديفي في الدوري السعودي سيظل صادمًا دون أن ينجح أحد في تحطيمه من المهاجمين السعوديين.

إذ قال "رقمي لم يُكسر حتى الآن، وأثق أنه لن يُكسر، تحديت الجميع قبل 10 سنوات وقلت رقمي لن يُكسر ومازلت عند موقفي، مع احترامي لكل المهاجمين السعوديين الحاليين من البريكان لصالح الشهري لكامارا لأحمد عبده لغيرهم، كلهم مهاجمين جيدين لكن كم هدف يُحرزون في الموسم؟ هذا الرقم هو ما يكشف حقيقة المهاجم".

وتابع حول الأجانب "أنا تحديت الأجانب لوحدي في السعودية لمدة 17 عامًا تقريبًا، ألا يوجد أحد غيري يتحداهم! عمر السومة تخطى رقمي صحيح ولكن لأني تعطلت وتوقفت عن اللعب".

يُشار إلى أن السومة هو هداف الدوري السعودي للمحترفين، الذي انطلق عام 2008، برصيد 144 هدفًا، وقد نجح في تخطي الشمراني صاحب الـ126 هدفًا.

SHAHID