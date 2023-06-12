نار أوروبا أفضل؟ .. جمال بلماضي يوجه نصيحته لرياض محرز علنًا بعد إغراءات الأهلي

الدولي الجزائري يمتلك عرضًا مغريًا من الأهلي السعودي، فهل يلحق بركب الصفقات العالمية في السعودية؟

تحدث جمال بلماضي؛ المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن الجدل الدائر حول لاعبه رياض محرز؛ محترف مانشستر سيتي الإنجليزي، كاشفًا عن رغبته بعد محاولات استقطابه لدوري روشن السعودي.

مهاجم محاربي الصحراء يمتلك عرضًا مغريًا من الأهلي السعودي، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رغم امتداد عقده مع ناديه الإنجليزي حتى نهاية موسم 2024-2025م.

وقال بلماضي، خلال مؤتمره الصحفي بالأمس، بحسب ما نقلت عنه عدة صحف جزائرية: "ليس لدي أي معلومات عن مستقبل محرز، لكنه جيد مع مانشستر سيتي حتى ولو كنا نرغب في رؤيته يشارك في كل مباراة إلا أن هذا ليس من السهل في فريق مثل هذا".

وأضاف كاشفًا عن رغبته رغم اعترافه بقلة فرص لاعبه في السيتي تدريجيًا: "محرز له بصمته مع فريقه في كافة مسابقات الموسم الجاري، لقد سجل وصنع عديد الأهداف، كما كان مهمًا في التتويج بالألقاب، صراحة، أتمنى بقائه في الدوري الإنجليزي".

يذكر أن محرز شارك الموسم الجاري في 47 مباراة مع السيتي، سجل خلالها 15 هدفًا، وصنع 13 آخرين.