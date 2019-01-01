نادر شوقي يكشف.. هل تحدث الأهلي مع هيدرسيفيلد من أجل رمضان صبحي

رمضان صبحي يقدم مستوى مميزًا مع المنتخب المصري الأوليمبي

تحدث نادر شوقي وكيل اللاعب رمضان صبحي جناح منتخب مصر الأوليمبي والأهلي المعار من هيدرسيفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري، عن حقيقة قيام المارد الأحمر بالتفاوض مع النادي الإنجليزي من أجل ضم اللاعب بصفة نهائية.

رمضان صبحي يقدم بطولة قوية في منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمقامة حاليًا في مصر، حيث يحمل شارة قيادة المنتخب المصري الأوليمبي، وساعد الفراعنة الصغار في تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وانتشرت تقارير مؤخرًا حول رغبة الأهلي في التعاقد مع رمضان صبحي بصفة نهائية خلال الفترة الحالية، بعد أن تمكن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر بالمساعدة في إخراج إمكانيات اللاعب خلال الأسابيع الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وقال شوقي في تصريحات خاصة لموقع "في الجول" المصري، إنه لم تحدث أي مفاوضات أو اتصالات بين الأهلي والنادي الإنجليزي بشأن ضم رمضان صبحي نهائيًا إلى الفريق الأحمر.

وأضاف وكيل اللاعب: "إذا حدثت مفاوضات كنت سأعلم بها، رمضان حاليًا في قمة تركيزه لمساعدة زملائه لحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو بصفته قائد للمنتخب المصري".

إقرأ أيضًا - جزائري مغمور - من هو أقدم نادٍ عربي وإفريقي في التاريخ؟

وتابع شوقي تصريحاته: "عقد رمضان ممتد مع الأهلي لنهاية الموسم الحالي، وبعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عامًا، سيكون تركيز رمضان في التتويج مع الأهلي بالدوري وأيضًا العودة للمنتخب الأول مرة أخرى".

ويتمسك فايلر باستمرار رمضان صبحي مع الأهلي خلال الموسم المقبل بعد أن قدم مستوى أكثر من رائع مع الفريق مؤخرًا، حيث يقضي موسمًا على سبيل الإعارة في الأهلي.

​