نادٍ إسباني يتعاقد مع فراس الغامدي

فراس الغامدي ينتقل للعب في إسبانيا

أعلن نادي جيمناستيك دي تارجوانا الإسباني، التعاقد مع فراس الغامدي لاعب الأهلي السعودي السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان فراس الغامدي أحد اللاعبين الذين تواجدوا في برنامج الابتعاث لتطوير المواهب في كرة القدم السعودية، والتي أشرفت عليه وزارة الرياضة.

وكشف النادي الإسباني جيمناستيك الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، عن التعاقد مع فراس الغامدي، صاحب الـ21 عامًا، اليوم الجمعة، حيث يرى المسؤولين في اللاعب مستقبلًا باهرًا.

وكان الغامدي قد شارك بشكل تجريبي خلال العام الماضي، ليقتنع به الجهاز الفني قبل الإعلان عن ضمه بشكل رسمي خلال الفترة الجارية.

وقع اللاعب على عقود انضمامه للنادي الإسباني حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار التمديد لفترة جديدة، حيث سيكون الغامدي متاحًا منذ الدور الثاني من الموسم الحالي.

ولعب الغامدي في السعودية لنادي الأهلي السعودي، حيث لعب لفريق تحت 23 عامًا وقدم مستويات طيبة قبل أن يلفت الأنظار خلال الفترة الماضية.