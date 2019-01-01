نادي صيني يمنح النصر فرصة مثالية لبيع موسى

لم يقدم المستوى المطلوب مع النادي السعودي هذا الموسم

تلقى نادي النصر السعودي، عرضاً مالياً كبيراً من أجل التعاقد مع مهاجمه النيجيري أحمد موسى.

موسى انضم للنصر في صيف 2018، بعد مستواه مع منتخب نيجيريا في كأس العالم التي أقيمت بروسيا.

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المهاجم النيجيري فشل في إثبات نفسه لدى جماهير النصر، ليصبح رحيله أحد المطالب الأساسية لهم في الصيف.

تقارير صحفية أكدت تقديم نادي شنغهاي شينوا الصيني، لعرض رسمي من أجل التعاقد مع موسى.

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ويمثل هذا العرض فرصة مثالية للنصر للتخلي عن موسى، بعدما دفع فيه 14.85 مليون جنيه إسترليني لضمه من ليستر سيتي.

ونجح موسى في تسجيل 7 أهداف وصناعة مثلهم في 25 مباراة لعبها مع النصر هذا الموسم.