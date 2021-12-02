نادي درجة ثانية بلجيكي يحاول إنقاذ هازارد من جحيم ريال مدريد!

عبر التركي حسن سيتينكايا نائب رئيس نادي فيسترلو، الناشط في دوري الدرجة الثانية البلجيكي، عن حلمه بالتوقيع مع إيدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد.

نادي فيسترلو مملوك لرجل الأعمال التركي أوكتاي إركان، واستثمر قرابة عشرة ملايين يورو في النادي الذي يتصدر حاليًا ترتيب دوري القسم الثاني البلجيكي، وتأهل كذلك إلى دور الستة عشر من كأس بلجيكا.

وقال سيتينكايا في مقابلة مع صحيفة "Het Nieuwsblad" البلجيكية عن حلم التعاقد مع هازارد: "أعتقد أنه يمكنني اعتباره صديقًا، لقد التقيت به عندما كان في ليل، ووعد أنه في يوم من الأيام سيلعب مع فنربخشه".

وأضاف مازحًا: "فكرة اللعب في فيسترلو ستكون أكثر صعوبة، لكنك لا تعرف أبدًا، ربما ينهي مسيرته هنا".

وأصبحت هناك إمكانية جديدة أمام المهاجم البلجيكي، الذي يمر بموسم صعب آخر في ريال مدريد، لدرجة أن مستقبله في النادي الأبيض أصبح محل شك كبير.

وهناك مطالب بلجيكية حاليًا بخروج هازارد في أسرع وقت ممكن من ريال مدريد، حيث أوصى مارك ديجريس لاعب منتخب "الشياطين الحمر" هازارد بالمغادرة قائلًا: "يجب أن يرحل في يناير".

وشارك هازارد في 11 مباراة فقط مع ريال مدريد منذ بداية الموسم، بإجمالي 415 دقيقة لعب، وصنع هدفًا واحدًا ولم يزر الشباك في أي مباراة.

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