يعود فرينكي دي يونغ يوم السبت إلى قائمة اللاعبين المختارين لخوض مباراة برشلونة. وأعلن النادي أن لاعب الوسط الهولندي ضمن قائمة الـ23 لاعباً المختارين لخوض مباراة الديربي ضد إسبانيول.

وكان قد أُعلن يوم الخميس أن دي يونغ قد استأنف التدريبات الجماعية مع برشلونة. وكان من المتوقع ألا يشارك في مباراة إسبانيول، لكن يبدو أن هذا ليس صحيحاً.

وقد خاض اللاعب الذي نشأ في أكاديمية أياكس آخر مباراة له في فبراير، حيث سجل هدفاً في الفوز 3-0 على ليفانتي. وبعد ذلك تعرض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

ونتيجة لذلك، غاب دي يونغ عن تسع مباريات لبرشلونة. كما غاب عن مباريات المنتخب الهولندي خلال فترة المباريات الدولية الأخيرة.

لعب دي يونغ حتى الآن 31 مباراة رسمية مع ناديه هذا الموسم، منها 26 مباراة كلاعب أساسي. سجل اللاعب الأيمن هدفاً واحداً وصنع سبع تمريرات حاسمة.

لا يزال برشلونة منافساً على جبهتين. في دوري أبطال أوروبا، تنتظره مهمة صعبة في مباراة الإياب ضد أتلتيكو، أما في الدوري الإسباني، فيتمتع الكتالونيون بفارق ست نقاط عن ريال مدريد مع تبقي ثماني مباريات على نهاية الموسم.

ويمكن توسيع هذه الفجوة إلى تسع نقاط إذا فاز برشلونة مساء السبت على أرضه على منافسه إسبانيول. تبدأ المباراة في الساعة 18:30.