تكبد نادي تشيلسي في موسم 2024/25 أكبر خسارة في تاريخه بالدوري الإنجليزي الممتاز، وفقًا لما أعلنه النادي يوم الأربعاء عبر قنواته الرسمية. وسجل النادي اللندني خسارة بلغت 262 مليون جنيه إسترليني، أي ما يزيد قليلاً عن 300 مليون يورو.

وبذلك تم كسر الرقم القياسي السابق بشكل كبير. ففي عام 2011، أعلن مانشستر سيتي عن خسارة قدرها 197.5 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 226 مليون يورو. وبالتالي، تبلغ خسارة تشيلسي حوالي 75 مليون يورو.

ويأتي هذا الخسارة المالية الضخمة على الرغم من تحقيق ثاني أعلى إيرادات في تاريخ النادي. فقد حقق "البلوز" إيرادات بلغت 490.9 مليون جنيه إسترليني (563 مليون يورو).

منذ استحواذ BlueCo، أنفق تشيلسي أكثر من مليار يورو في سوق الانتقالات. كلفت انتقالات إنزو فرنانديز ومويسيس كايسيدو النادي 121 و116 مليون يورو على التوالي.

كما تم دفع 150 مليون يورو لضم ويسلي فوفانا (80 مليون) وميخائيلو مودريك (70 مليون). علاوة على ذلك، منح تشيلسي عقودًا طويلة الأمد لمواهب شابة، والتي كلفت النادي عشرات الملايين.

كما تم فرض غرامة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بقيمة 31 مليون يورو - بسبب مخالفة اللوائح المالية - في السنة المالية 2024/25. علاوة على ذلك، يتعين على تشيلسي أن يخشى في الموسم المقبل من خسارة الملايين من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الفريق، الذي يقوده حالياً المدرب ليام روزينيور، المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز. وهذا الترتيب النهائي لن يمنحه الحق في المشاركة في البطولة التي تدر مليارات اليورو في نهاية العام.