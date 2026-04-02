سيضطر شالكه 04 إلى الاستغناء عن إدين دزيكو حتى نهاية الموسم. فقد تعرض المهاجم البوسني لإصابة في كتفه خلال المباراة النهائية من تصفيات الملحق ضد إيطاليا، وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

يوم الثلاثاء الماضي، واجهت البوسنة والهرسك إيطاليا في نهائي تصفيات كأس العالم. فازت الدولة البلقانية بركلات الترجيح، لكن دزيكو اضطر إلى مغادرة الملعب في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي بسبب إصابة في الكتف.

وأعلن المهاجم البالغ من العمر 40 عاماً عبر الاتحاد البوسني لكرة القدم أنه لن يخضع لعملية جراحية، وأنه سيغيب عن الملاعب لمدة شهر على الأقل. وقال دزيكو: "لن أحتاج إلى إجراء عملية جراحية، وسأحتاج إلى فترة تتراوح بين شهر وستة أسابيع للتعافي".

غياب دزيكو يمثل ضربة قوية لشالكه. يتصدر "الكونيجسبلاوين" الدوري الألماني الثاني ويمكنهم العودة إلى الدرجة الأولى بعد ثلاث سنوات.

وكان المهاجم السابق لمانشستر سيتي وإنتر ميلان، من بين أندية أخرى، قد وقع في يناير مع النادي الذي يتخذ من غيلسنكيرشن مقراً له، وأثبت جدارته على الفور. سجل دزيكو ستة أهداف في ثماني مباريات، كما قدم ثلاث تمريرات حاسمة.

إنه موسم مثير للغاية في الدرجة الثانية الألمانية. يتصدر الفريق الذي وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2010/11 الدوري برصيد 52 نقطة. ويأتي كل من SV Elversberg وSC Paderborn بفارق نقطة واحدة فقط، يليهما Darmstadt وHannover 96 في المركزين الرابع والخامس (50 و49 نقطة).

في عام 2021، هبط شالكه إلى الدوري الألماني الثاني للمرة الأولى منذ ثلاثين عامًا. وعلى الرغم من عودة النادي مباشرة إلى الدرجة الأولى بعد عام واحد، إلا أنه اضطر إلى التراجع مرة أخرى في عام 2023. وأنهى النادي الموسمين الأخيرين في منتصف الترتيب.