نادي أرسنال، جميع المعلومات حول البث في لمحة سريعة: من يبث مباريات «الغانرز» مباشرةً على التلفزيون وعبر البث المباشر؟

يُعد أرسنال أحد الأندية الكبرى في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية. أسبوعًا بعد أسبوع، يظل «الغانرز» محط الأنظار – سواء على الصعيد الرياضي أو الإعلامي. لكن من يرغب في متابعة جميع المباريات الرسمية يحتاج إلى بعض التوجيه. فحسب المسابقة، تختلف الجهات التي تمتلك حقوق البث التلفزيوني. وقد قمنا هنا بتفصيل القنوات ذات الصلة بأرسنال وأين يمكنك متابعة جميع المباريات دون أن تفوت أي منها.

Getty Images

لا تزال حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز في ألمانيا مملوكة لشبكة Sky، حيث تبث شبكة التلفزيون المدفوع جميع المباريات مباشرةً – إما كمباراة فردية أو في بث مشترك. كما يتم تغطية مباريات أرسنال بالكامل هناك. أما من يفضل البث المباشر، فيمكنه الوصول إلى جميع المباريات عبر Sky Go أو خدمة البث المباشر WOW.

مع انطلاق موسم 2025/26، وسعت شبكة سكاي نطاق تغطيتها الإنجليزية بشكل كبير: فإلى جانب الدوري الإنجليزي الممتاز، ستبث الشبكة أيضًا مباريات كأسكاراباو مباشرةً. وبذلك، ستكون مباريات أرسنال المحتملة في كأس الرابطة مغطاة بالكامل.

يتم بث كأس الاتحاد الإنجليزي العريق وكأس درع الاتحاد الإنجليزي حصريًا على DAZN. تعرض خدمة البث المباشر جميع المباريات ذات الصلة مباشرةً – بما في ذلك بالطبع جميع مباريات أرسنال.

Getty Images

في دوري أبطال أوروبا، تتقاسم عدة شركات حقوق البث. يتم بث الجزء الأكبر من مباريات أرسنال مباشرة على DAZN. بالإضافة إلى ذلك، تعرض Amazon Prime Video كل يوم ثلاثاء مباراة مختارة من المباريات الكبرى – بما في ذلك بعض المباريات التي تشارك فيها فرق إنجليزية.

اعتبارًا من موسم 2027/28، سيحدث تغيير جذري: ستدخل خدمة البث المباشر Paramount+ مجال بث دوري أبطال أوروبا وستبث غالبية المباريات. تجد هنا جميع التفاصيل حول التوزيع الجديد لحقوق البث.

إذا وصل أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فسيتم بثه – كالعادة – على التلفزيون المجاني. في ألمانيا، تعد قناة ZDF الوجهة المعتادة لمشاهدة المباراة النهائية.

نقوم بتغطية العديد من مباريات دوري أبطال أوروبا ومباريات مختارة من الدوري الإنجليزي الممتاز مباشرة. ستجدون هنا التغطية المباشرة.

نادي أرسنال، جميع المعلومات حول البث في لمحة سريعة: نبذة عن النادي