نادي النصر ينتعش بدعم مالي من عضو "ذهبي"

نادي النصر ينتعش بدعم مالي خلال سوق الانتقالات

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن خزينة نادي النصر السعودي ستنتعش بدعم مالي خلال الساعات القليلة المقبلة من قبل عضو ذهبي.

ويقدم النصر في الوقت الحالي سوق انتقالات بشكل مميز، ويعد أبرز الصفقات هو عبدالفتاح عسيري قادمًا من النادي الأهلي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن العضو الذهبي عبدالعزيز بغلف سيدعم النادي ماليًا خلال الفترة المقبلة.

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وأشارت الصحيفة أن الدعم المالي من قبل عبدالعزيز بغلف قدره 1.700 مليون ريال سعودي، من أجل سوق الانتقالات الحالي.

نادي النصر أبرم عدة صفقات محلية للاعبين واعدين خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يسعى صفوان السويكت رئيس النادي لتكوين فريق قوي لمستقبل العالمي.

وضم النصر خلال الساعات الماضية كلًا من عبدالله الشنقيطي من الأنصار وعبدالعزيز العلاوي من أحد، في مجهود كبير من إدارة العالمي.