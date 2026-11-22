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لا تزال الأوضاع في نادي النصر، فوق صفيح ساخن، في إطار الحديث عن "التخبط" الإداري، وأزمة الرقابة المالية المشددة، التي تهدد تعاقدات الفريق، الذي ينافس في أربع بطولات مختلفة خلال موسم 2026-2027.

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الجديد ذكره المستشار القانوني سعود الرمان، باستعراض أكثر من لقطة تثبت التخبط الإداري، ووصفه للإدارة بأنها تعجز عن حماية حقوق النادي، بالتزامن مع الملفات الأخيرة، التي شهدت حالة من الجدل، أبرزها اجتماع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

ماذا حدث؟

وقال الرمان، في رسالة عبر منصة (إكس)، إن النصر بات ضحية إدارة تتخبط وملاك يشاهدون الوضع، مستشهدًا بـ"فضيحة" اجتماع الرابطة، على حد قوله، من خلال إرسال اسم جوزيه سيميدو (الرئيس التنفيذي) لتمثيله في الاجتماع، وقبله بساعة يعتذر، ليحضر المستشار الإعلامي بديلًا عنه دون حق التصويت، واصفًا الأمر بأنه لا يليق بنادٍ هاوٍ.

الملف الثاني الذي تحدث عنه الرمان، هو اتفاقية الأول بارك، التي وصفها بـ"المهزلة"، في ظل اتفاق النصر مع الدرعية على استضافة الأخير لمبارياته في الأول بارك، مع احتفاظ العالمي بحقه في غرفة الملابس، وسط إغفال حقه في دكة البدلاء، وعند مواجهة الفريقين في كأس خادم الحرمين الشريفين، طلب النصر استخدام الدكة، بينما رفض الدرعية، فيما علّق الرمان بأن النصر يستأذن ضيفه لاستخدام دكة البدلاء في ملعبه.

ونوّه الرمان بأن إدارة النصر تتصارع على الصلاحيات، وتعجز عن إدارة أبسط الملفات، ولا تستحق المطالبة بصلاحيات مطلقة، في ظل صمت الملّاك عن تلك الأمور، التي تجعلهم شركاء في المسؤولية، والجمهور هو من يدفع الثمن في النهاية.

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اجتماع الرابطة والأزمة المالية

وكان الخبير القانوني أحمد الشيخي، قد أشار إلى الموقف القانوني للنصر، قبل الانتقالات الشتوية، في ظل تأكيدات البعض، وعلى رأسهم الإعلامي عبد العزيز المريسل، بأن النادي سيُمنع من إبرام الصفقات في ميركاتو يناير، ليوضح الشيخي بأن النادي يمر حاليًا بـ"مفترق طرق"، حيال الرقابة المالية النشطة، والحسم سيكون بين شهري يناير ومارس 2027، وقد يصبح بحاجة للاستغناء عن اللاعبين أصحاب الرواتب العالية، أو تكرار أزمة ميركاتو صيف 2026، بالمنع من إبرام تعاقدات تتجاوز حد الـ500 ألف ريال، إلا بعد الحصول على الموافقات. (طالع المزيد)

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وفي سياق متصل، فإن اجتماع الجمعية العمومية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، أثار جدلًا كبيرًا، بشأن بنود المصاريف خلال عامي 2023 و2024، في ظل طفرة الرواتب وزيادة عدد العاملين بالرابطة، فضلًا عن بنود المطبوعات والسياحة والسفر التي أثارت التساؤلات، في الوقت الذي كشف فيه عن تصويت جميع الأندية بالموافقة على التصديق على التقرير المالي، بينما اعترض الهلال، وانسحب الفيحاء من التصويت.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، أن اجتماع الرابطة الذي عقد في اليوم الذي جرى فيه نهائي كأس الخليج العربي الـ17، شهد حضور ممثلي 17 ناديًا، من بينهم 15 ممثلًا مخولًا بالتصويت، فيما حضر جوزيه سيميدو ممثلًا للنصر، وكذلك زكي الصالح ممثلًا للقادسية، بصفة مستمعين دون حق التصويت، بسبب عدم استيفاء متطلبات التمثيل المنصوص عليها في النظام الأساسي.

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وعلى صعيد منافسات الفريق الأول، فإن النصر تلقى هزيمة من الأهلي، بنتيجة (1-3)، في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، التي أقيمت الجمعة الماضية، ليحتل المركز الثالث في جدول المسابقة، برصيد 28 نقطة، ويبعد بفارق نقطتين عن الهلال "المتصدر".