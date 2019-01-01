نادي الشباب يعتذر عن مواجهة أتلتيك بلباو الودية

نادي الشباب السعودي يتقدم بالاعتذار عن المباراة الودية أمام فريق أتلتيك بلباو الإسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد خالد المعجل مدير الكرة في فريق الشباب السعودي عن صعوبة إقامة المباراة الودية التي كانت مقررة أمام أتلتيك بلباو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المعجل، وأكد خلالها أن ضيق الوقت وتزامن توقيت اللقاء مع ودية آخرى مرتبة مسبقًا دفعهم لرفض طلب بلباو.

وقال المعجل: "بعد يومين من وصولنا طلب منا مسؤولي نادي أتلتيك بلباو خوض لقاء ودي لكن كان يجب أن نعتذر بسبب ضيق الوقت ووجود لقاء معد مسبقا في نفس التوقيت".

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ويقيم الفريقين أتلتيك بلباو والشباب بنفس الفندق خلال معسكر النادي السعودي الذي يقيمه في مقاطعة جوترسلوه في شمال ألمانيا استعدادًا للموسم الجديد.

وأضاف مدير الكرة مشيدًا بالمعسكر: "الفريق خاض مواجهتين وديتين واللاعبين أظهروا مستويات جيدة وتفاهم واضح، كما ظهر تفهمهم لفكر المدير الفني خورخي ألميرون".

جدير بالذكر أن فريق الشباب سيخوض مواجهة ودية إضافية أمام فريق جو أهيد إيجلز الهولندي يوم السبت المقبل.