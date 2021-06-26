أزمة خانقة ومصير مجهول .. حلول سحرية أمام الاتحاد لو لم يسدد ديونه

كيف يتعامل الاتحاد مع أزماته حال عدم تسديد ديونه؟

أزمة خانقة يمر بها نادي الاتحاد حاليًا، وهي وصول الديون إلى مبلغ 140 مليون ريال، وهو الأمر الذي يهدد العميد بشكل كبير بعدم إجراء تعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب عدم قدرة النادي على استخراج شهادة الكفاءة المالية، فكيف يجب أن يتعامل الاتحاد مع هذا الأمر؟

الاتحاد يريد تدعيم صفوفه بأكثر من لاعب في أكثر من مركز، ويأتي على رأسهم مركز المهاجم، وبالفعل يتفاوض مسؤولي العميد مع أكثر من لاعب في هذا المركز.

ولكن أزمة الديون قد تجبر الاتحاد على عدم القدرة على تسجيل لاعبين جدد، ومن ثم سيكون العميد أمام أمر واقع، فماذا يجب أن يفعل الاتحاد لحل هذه الأزمة؟

الإبقاء على القائمة الحالية

أول شيء يجب فعله هو اتخاذ قرارًا بالبقاء على جميع اللاعبين المتواجدين حاليًا في قائمة نادي الاتحاد، وعدم التفريط في أي عنصر من العناصر المتواجدة حاليًا.

اللاعبون المتواجدون حاليًا في قائمة نادي الاتحاد، أثبتوا أنهم قادرون على تحقيق النتائج المطلوبة، وذلك بعدما قادوا العميد للمنافسة على صدارة ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين بقوة.

هذا القرار سيكون إيجابيًا بشكل كبير جدًا، لأن فيه استقرار كبير للفريق، والحفاظ على الانسجام الموجود بين اللاعبين الحاليين، وأيضًا زيادة الثقة لدى اللاعبين، وبالتالي سيكون هناك دافعًا قويًا أمامهم لتحقيق جميع أهداف النادي.

تصعيد لاعبين شباب

ستكون فرصة كبيرة لإدارة نادي الاتحاد من أجل منح عناصر شابة من الفئات السنية، لاكتشاف نجوم جديدة للكرة السعودية، قادرة على قيادة العميد لسنوات قادمة.

الأمر كله سيكون متروكًا للجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، الذي يجب عليه أن يشاهد العناصر الشابة بشكل جيد، وأن يختار الأفضل بينهم ليدعموا قائمة العميد الموسم المقبل.

ويعد أكبر دليل على أن الاتحاد يمتلك عناصر شابة مميزة، هو سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن للعميد، والذي يقدم مستويات رائعة رفقة الفريق الأول منذ تصعيده.

وجود لاعبين شباب في قائمة الاتحاد سيكون أمرًا ضروريًا، لأنه من الممكن اكتشاف عناصر مميزة، تستطيع حل الأزمات الفنية التي يعاني منها النمور خلال الفترة الحالية.

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إيجاد حلول فنية

هذا الأمر سيعتمد بنسبة 100% على الجهاز الفني بقيادة فابيو كاريلي، والذي سيكون مطالبًا بعمل كبير جدًا قبل بداية الموسم، رفقة فريق عمله، والذي سيحدد كافة الأمور التي يحتاجها الفريق الموسم المقبل.

الجهاز الفني للاتحاد، يجب أن يقوم بدراسة كل الأمور الفنية المتعلقة بالفريق، خاصة القصور التي عانى منها الفريق طوال الموسم، وتحديدها، ومن ثم يتم التواصل مع المدير الفني كاريلي.

وهنا يجب على كاريلي أن يحدد المشاكل الفنية، وأن يجد لها حلولًا في تشكيل الفريق الموسم المقبل، على سبيل المثال وليس الحصر، أزمة المهاجم، من الممكن أن يجهز كاريلي حلولًا فنيًا بالاعتماد على طريقة هجومية لا يتم الاستعانة فيها على مهاجم.

ومن الممكن أن يتم توظيف لاعبين في مراكز أخرى غير مراكزهم، من أجل إيجاد حلولًا فنية بطريقة ذكية، وهذا الأمر سيعتمد في المقام الأول والأخير على دراسة الجهاز الفني لما يحتاجه العميد.

هل سيتمكن الاتحاد من حل أزماته؟

بالتأكيد أزمات نادي الاتحاد كبيرة جدًا، ولكن يجب الانتباه إلى أن للعميد تاريخ كبير، فهو قادر على الخروج من تلك الأزمة سريعًا، والعودة إلى منصات التتويج في أسرع وقت.

نادي الاتحاد دائمًا ما دعمًا كبيرًا من جانب جماهيره ومحبيه، وأيضًا أعضاء الشرف القادرين على دعم النادي ماليًا، لكي يسدد كل الديون الموجودة عليه حاليًا ويحصل على شهادة الكفاءة المالية.