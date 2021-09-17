ملاك إنتر في المراحل النهائية من مفاوضات البيع لصندوق استثماري ضخم!

كشفت تقارير صحفية اليوم عن وجود مفاوضات بين إدارة نادي إنت وصندوق استثمار كبير من أجل بيع النادي.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي زهير الشماسي، والذي أكد أن المفاوضات متقدمة للغاية وتكاد أن تُحسم قريبًا.

المفاوضات الجارية حاليًا تتم على حوالي 50% من أسهم النادي على الأقل، بحسب ما أكد الصحفي قبل قليل.

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ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي تتناول فيها تقارير صحفية إمكانية بيع إنتر أو جزء من أسهم النادي لأحد الصناديق الاستثمارية.

وعانى إنتر من الكثير من المشاكل المادية بنهاية الموسم الماضي حيث اضطرت الإدارة إلى بيع أشرف حكيمي وروميلو لوكاكو.

وارتبط إنتر من قبل ببيع جزء كبير من أسهمه لصالح صندوق الاستثمار السعودي، في ظل بحث الأخيرة عن الدخول لمجال الاستثمار الرياضي.

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمار السعودي كانت قريب من الحصول على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وارتبط اسمهم بعدم أندية أخرى في الأشهر الأخيرة.