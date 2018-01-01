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نادي إنبي: علي ماهر رفض انتقال حمدي فتحي للأهلي

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حمدي فتحي
نادي إنبي يعلن غلق المفاوضات مع الأهلي لضم حمدي فتحي

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد زكريا السيد، نائب رئيس نادي إنبي، على أن الأهلي عرض 4 لاعبين، من أجل الحصول على خدمات حمدي فتحي لاعب وسط الفريق.

وأضاف خلال تصريحات لإذاعة ميجا إف إم قائلًا: "الأهلي عرض إعارة 4 لاعبين، والحصول على بعض منهم أو كلهم، خلال شهر يناير".

زكريا السيد تابع: "عرضنا الرباعي المعروض على المدير الفني علي ماهر، ورفضهم جميعًا، وأكد أنهم لن ينجحوا في تعويض حمدي فتحي فنيًا".

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نائب رئيس إنبي أردف: "اعتذرنا للأهلي عن إتمام الصفقة، ولو وجدنا بديلًا مناسبًا، سنعيد المفاوضات مرة أخرى".

ويسعى الأهلي لضم حمدي فتحي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم خط وسط الفريق، خاصة وأنه مقبل على خوض غمار دوري أبطال إفريقيا.

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