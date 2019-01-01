نادي أبها يفكر في إقامة معسكره التحضيري في سوسة
تفكر إدارة نادي أبها، الصاعد للدوري السعودي للمحترفين حديثًا، في مكان المعسكر التحضيري للموسم الجديد للفريق خلال الصيف الجاري.
ويدعم أبها صفوفه خلال الأيام الحالية ببعض اللاعبين للدخول بأداء كبيرة في الموسم المقبل وكانت من أبرز الصفقات هي التعاقد مع سعد بقير من الترجي التونسي.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن أبها يفكر في إقامة معسكر في مدينة سوسة الساحلية في تونس، مبدئيًا قبل اتخاذ القرار النهائي.
ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة حيث سيبدأ المعسكر التحضيري للفريق نهاية شهر يونيو الجاري.
إقرأ أيضًا - لماذا قد يُعاني المنتخب المصري لتكرار إنجاز أمم أفريقيا 2006؟
وأشارت التقارير أن مجلس إدارة أبها تتواصل مع السفارة السعودية في تونس لترتيب وتحضير المعسكر في حالة اتخاذ القرار النهائي بإقامته في سوسة.
المدافع الصلب - المدافع الهداف— جول مصر (@goaleg) June 21, 2019
قُل عنه كيفما تشاء👌
🇪🇬 محمود علاء أمام زيمبابوي :
⏱️لعب 90 دقيقة
👕شتت الكرة : 6 مرات
👊اعترض الكرة : 4 كرات
🚷افتكاك الكرة : 2 افتكاك ( بلغت الدقة 100%)
👟مرر : 55 تمريرة ( بلغت الدقة 84.6%)
⭐️ @MahmoudAlaa حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة. pic.twitter.com/rotaZAS18m