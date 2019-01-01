نادي أبها يفكر في إقامة معسكره التحضيري في سوسة

سوسة قبلة أبها للتحضير الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تفكر إدارة نادي أبها، الصاعد للدوري السعودي للمحترفين حديثًا، في مكان المعسكر التحضيري للموسم الجديد للفريق خلال الصيف الجاري.

ويدعم أبها صفوفه خلال الأيام الحالية ببعض اللاعبين للدخول بأداء كبيرة في الموسم المقبل وكانت من أبرز الصفقات هي التعاقد مع سعد بقير من الترجي التونسي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن أبها يفكر في إقامة معسكر في مدينة سوسة الساحلية في تونس، مبدئيًا قبل اتخاذ القرار النهائي.

ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة حيث سيبدأ المعسكر التحضيري للفريق نهاية شهر يونيو الجاري.

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وأشارت التقارير أن مجلس إدارة أبها تتواصل مع السفارة السعودية في تونس لترتيب وتحضير المعسكر في حالة اتخاذ القرار النهائي بإقامته في سوسة.