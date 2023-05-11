ناديان فقط .. ليونيل ميسي يقلص خياراته والحسم يقترب!

هل يقترب ميسي من برشلونة؟

اقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من تحديد وجهته المقبلة، مع اقتراب الموسم من النهاية، وأصبح لديه خيارين فقط.

وينتهي عقد ميسي في باريس سان جيرمان في نهاية الموسم، ونظرًا لعدم الوصول لأي اتفاق في بارك دي برانس حتى الآن، فيستعد البرغوث لحسم مستقبله.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، ستكون وجهة ميسي التالية واحدة من بين برشلونة، والهلال السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن قدم النادي السعودي، عرضًا ضخمًا يصل إلى 400 مليون دولار سنويًا.

وعلى ذلك استبعد ميسي الدوري الأمريكي، ونادي إنتر ميامي الذي كان يسعى للتعاقد معه.

يذكر أن رابطة الدوري الإسباني، تدرس الوصول لحل وسط، من أجل الاقتراح الذي قدموه البلوجرانا لتسهيل عودة ميسي.