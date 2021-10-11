نادم على خطوة باريس سان جيرمان .. فاينالدوم يعترف!

اللاعب فضل باريس على برشلونة، ويعاني على مقاعد العاصمة الفرنسية.

أكد النجم الهولندي جورجينيو فاينالدوم لاعب باريس سان جيرمان أنه غير سعيد بوضعه الحالي مع الفريق الفرنسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "سبورت"، وأكد خلالها أن عدم خوضه للدقائق المعتادة له يشعره بالضيق والقلق.

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وقال فاينالدوم: "لا يمكنني القول أنني سعيد بشكل تام بوضعي في باريس سان جيرمان، فعدم اللعب أمر مقلق".

وأضاف: "ما يحدث لا يعجبني، لكن هذه هي كرة القدم، ويجب أن أعلم وأتعامل مع الأمر، أنا مقاتل، ويجب أن أبقى إيجابيًا".

وأردف: "لقد لعبت كثيرًا في السنوات الماضية وكنت دائمًا في أفضل أحوالي، وقدمت كل ما لدي، وما يحدث الآن يحتاج أن اعتاد عليه".

وأنهى كلماته: "لقد أردت حقًا أن تكون بداية جديدة، وعندما تأتي تلك البداية تكون بذلك الشكل، الأمر معقد للغاية".

جدير بالذكر أن فاينالدوم كان قد شارك في 502 دقيقة فقط مع باريس سان جيرمان في كل البطولات منذ قدومه من صفوف ليفربول.