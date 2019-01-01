نادر شوقي يوضح موقف تمديد إعارة رمضان صبحي وموعد اعتزال متعب

إعارة المحترف المصري تنتهي بنهاية الموسم الجاري، والأهلي يسعى للتمديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد نادر شوقي؛ وكيل أعمال رمضان صبحي؛ لاعب الأهلي المصري، أن اللاعب يسير بشكل رائع مع الشياطين الحمر، إلا أن مسألة تمديد إعارته لم يتم مناقشته حتى الآن.

اللاعب كان قد عاد لصفوف المارد الأحمر من جديد خلال الميركاتو الشتوي الجاري، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، قادمًا من هيدرسفيلد الإنجليزي.

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وأوضح شوقي، خلال تصريحاته لبرنامج "ساعة مع شوبير: "هناك من يرى أن رمضان لم يقدم أداء جيدًا مع الأهلي بعد، لكنني أرى أنه يسير بشكل جيد وتسجيل الأهداف مسألة وقت فقط، أما عن تمديد إعارته فلا يزال مبكرًا الحديث عن ذلك، في منتصف مارس أو أو إبريل سنجلس للحديث عن موقفه، لأن إعارته تنتهي في الأول من يوليو المقبل".

وتطرق الوكيل كذلك للحديث عن موعد إقامة مهرجان اعتزال عماد متعب؛ مهاجم القلعة الحمراء السابق، موضحًا أن دوري أبطال أوروبا هو سبب التأجيل.

نادر شوقي تابع: "ننتظر أن يخرج أحد الفرق الأربعة الكبار يودعون دوري أبطال أوروبا لتحديد موعد الاعتزال، وكذلك ننتظر وقت مناسب للأهلي، لأنه سيكون الطرف الآخر للقاء".

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وكان متعب قد أعلن اعتزاله في نهاية الموسم الماضي بعدما عاد من رحلة احتراف بالدوري السعودي، استمرت ستة أشهر، ولم يرغب الأهلي في قيده بقائمة الفريق، ليضطر للاعتزال.