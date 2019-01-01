نادر شوقي يتحدث عن أزمة شارة قيادة الفراعنة وموقف أحمد فتحي

أحمد فتحي يرفض التفريط في شارة قيادة المنتخب المصري

تحدث نادر شوقي وكيل اللاعب أحمد فتحي، عن أزمة شارة قيادة منتخب مصر، وإمكانية إهدائها لمحمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وسادت أزمة بعد قيام محمد بركات مدير المنتخب المصري بسؤال أحمد فتحي عن إمكانية قبوله التنازل عن شارة القيادة لمحمد صلاح.

وقال نادر شوقي في تصريحات تلفزيونية: "بالفعل تم التحدث مع أحمد فتحي للتنازل عن شارة قيادة المنتخب لصلاح في الفترة المقبلة".

وأضاف: "فتحي اندهش من طلب التنازل عن شارة قيادة المنتخب ورفضه بالفعل في وقتها".

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واختتم نادر شوقي وكيل اللاعب أحمد فتحي تصريحاته: "أحمد فتحي لن يستمر في منتخب مصر إذا سحبت منه شارة القيادة، وأعتقد أن محمد صلاح سيرفض الحصول عليها من الأساس".

ويعد أحمد فتحي هو الأقدم في منتخب مصر، ويحق له حمل شارة قيادة المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.