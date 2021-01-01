نادر شوقي: نادي إماراتي يرغب في ضم زيزو .. وجلسة مع الزمالك للتفاوض

العروض تنهال على لاعبي الزمالك

تحدث نادر شوقي وكيل اللاعبين، عن تلقي أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك عرض من أحد الأندية الإماراتية خلال الفترة الحالية بمقابل مادي ضخم.

ويعد زيزو من أبرز اللاعبين خلال الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز، رفقة الزمالك، وليس على الموسم المحلي فقط بل في جميع البطولات.

وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "زيزو يمتلك عرضًا من أحد الأندية الإماراتية بمقابل مادي ضخم".

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وتابع وكيل اللاعبين: "العرض ضخم للغاية ومن الصعب أن يصل الزمالك للوصول إلى قيمة هذا العرض للإبقاء على زيزو".

وأردف شوقي: "أنا أمثل النادي الإماراتي في هذه المفاوضات، وستجمعنا جلسة خلال الأيام المقبلة بإدارة نادي الزمالك".

أحمد السيد زيزو يمتد عقده مع الزمالك لمدة موسمين قادمين، ويمتلك أكثر من عرض خلال الفترة الحالية بعد العروض المميزة الذي قدمها.