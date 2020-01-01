ناجلسمان يكشف أسباب رفضه لريال مدريد، ويترك باب تدريب الملكي مفتوحًا

يوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق لايبزيج يوضح أسباب رفضه لريال مدريد، ويؤكد أن العودة لتدريبهم ليست مستبعدة.

كشف المدرب الألماني يوليان ناجلسمان المدير الفني الحالي لفريق لايبزيج عن أسباب رفضه السابق لتدريب نادي ريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن حوار مع صحيفة "ماركا"، وتطرق خلاله للحديث عن عدة أمور في مقدمتها المواجهة الصعبة ضد أتلتيكو مدريد.

ويواجه لايبزيج نظيره أتلتيكو مدريد مساء الخميس القادم في مباراة دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا في دورته المجمعة التي ستقام بالبرتغال.

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وقال ناجلسمان: "لقد كان هناك بعض الاتصالات مع ريال مدريد وإدارته في عام 2018، لكن القرار النهائي كان لي أنا فقط".

وأضاف: "علمت أن ذلك الوقت لم يكن الأفضل بالنسبة لي من أجل الانتقال لصفوف ريال مدريد، لقد كنت أحد المرشحين في قائمة ليست بالطويلة".

وأكمل: "بالنسبة لي ما حدث وقتها كان في غاية الأهمية، لقد تحدثت مع أنخيل سانشيز وقررنا أن الوقت لم يحن بعد بالنسبة لي".

وأنهى تصريحاته: "اتفقنا في النهاية على أن نتحدث من جديد في المستقبل لو احتاج ريال مدريد لمدرب جديد وكنت أنا متاحًا".

جدير بالذكر أن ريال مدريد في 2018 كان قد أقال مدربه سانتياجو سولاري وأعد زين الدين زيدان الذي حقق الدوري هذا الموسم.