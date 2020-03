ناجلسمان يتسبب في نكبة لمورينيو ويحقق رقمًا أسطوريًا بدوري أبطال أوروبا

هزيمة جديدة تلقاها جوزيه مورينيو رفقة توتنهام هذا الموسم على يد لايبزيج في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة، ليُسجل بذلك عددًا من الأرقام المآسوية لمسيرته في عالم التدريب للمرة الأولى على الإطلاق.

وكان السبيشال وان قد تولى مقاليد الإدارة الفنية للسبيرز خلفًا لماوريسيو بوتشيتينو في نوفمبر الماضي، ورغم أنه حظى ببداية جيدة، لكن الأمور خرجت عن طوعه منذ بداية 2020 نتيجة لكثرة الإصابات تحديدًا في النادي اللندني.

3 - Spurs manager José Mourinho suffered his joint-heaviest defeat, with tonight’s result equalling the 4-1 defeat he suffered with against in April 2013. Dispatched. pic.twitter.com/sLbyxMlpjo