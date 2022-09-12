ناجلسمان: لا أريد مواجهة ليفاندوفسكي .. وعلينا أن ننسى آخر مواجهاتنا ضد برشلونة

يوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ يحذر من خطر روبرت ليفاندوفسكي قبل مواجهة الفريق البافاري ببرشلونة.

أكد يوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ أن فريق برشلونة الذي سيلعب أمامه مختلف تمامًا عن ذلك الذي خاض مواجهات السنوات الأخيرة ضدهم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة، وأكد خلالها أنه كان يتمنى ألا يقابل ليفاندوفسكي كخصم لهم.

ناجلسمان: "برشلونة قام بالكثير من الصفقات الهامة التي أضافت للفريق وعلى رأسهم روبرت ليفاندوفسكي، لكن الأهم من ذلك أن لديهم روحًا جديدة، لذلك علينا محو آخر ثلاث مواجهات أمامهم من رؤوسنا".

وأضاف عن عودة ليفاندوفسكي: "سأكون ممتنًا لو قامت الجماهير بمنحه ترحيبًا جيدًا، هذا أمر طبيعي بالنسبة لشخص قدم الكثير من أجل النادي بشكل عام".

وأردف: " سأكون سعيدًا لرؤيته من جديد أتطلع لمقابلته مرة أخرى، كشخص وليس كخصم، فهو الخطر الأكبر لنا أمام المرمى ولو استطاع الحفاظ على حالته البدنية يستطيع اللعب لعدة مواسم أخرى".

وأكمل عن كيفية إيقافه: "في السنوات الأخيرة كان يسجل 40 هدفًا في كل موسم أو أكثر، ويسير على خطى ثابتة نحو تحقيق ذلك هذا الموسم أيضًا، لذلك علينا أن نمنع التمريرات والكرات العرضية من الوصول له، لكن هناك عدة عناصر أخرى جيدة في الفريق أيضًا".

جدير بالذكر أن كلا الفريقين يملكان ثلاث نقاط على رأس ترتيب المجموعة بعد الفوز في الجولة الافتتاحية على فيكتوريا بلزن وإنتر بالترتيب.