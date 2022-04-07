ناجلسمان: أحب ضم مبابي ودي يونج إلى بايرن ولكن!

كشف يوليان ناجلسمان المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني عن النجمين اللذين يحلم بضمهما إلى الفريق البافاري.

المدرب البالغ من العمر 34 عامًا اعترف بأنه سيحب فكرة التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وفرينكي دي يونج نجم وسط نادي برشلونة الإسباني.

وفي مقابلة مع خدمة "أمازون برايم" للبث الرقمي، سُئل ناجلسمان عن اللاعبين الذين يحلم بالتعاقد معهم في بايرن ميونخ.

وقال المدرب الألماني الشاب: "مبابي بالتأكيد سيضيف إلى أي فريق، أعتقد أن فرينكي دي يونج لاعب جيد للغاية".

في الوقت نفسه، اعترف ناجلسمان أنه من غير الواقعي أن يرتدي اللاعبان قميص بايرن ميونخ في المستقبل القريب.

وأرجع ناجلسمان ذلك إلى الوضع الاقتصادي، حيث قال: "لكنهما بالتأكيد خارج نطاق قدراتنا الاقتصادية".

دي يونج كشف مؤخرًا عن راحته مع برشلونة، ورغبته في الاستمرار لأطول فترة ممكنة في "كامب نو".

ومن ناحية أخرى، فإن مبابي سيكون متوفرًا بالمجان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

ويعد مبابي هدفًا أساسيًا في خطط نادي ريال مدريد الإسباني، لكن اللاعب لم يستبعد إمكانية تمديد عقده مع باريس سان جيرمان.

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