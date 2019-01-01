ناتشو رفض إنتر وإشبيلية من أجل ريال مدريد

ناتشو فيرنانديز رفض مشروع كونتي في إنتر ولوبيتيجي في إشبيلية من أجل دكة ريال مدريد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ذكرت مصادر صحفية إسبانية أن ناتشو قد رفض الرحيل عن ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة رغم توافر عدد من العروض المغرية.

وكان ناتشو فيرنانديز قد جدد عقده مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي إلى غاية العام 2022، وذلك رغم توقعات رحيله أيضًا بسبب عدم مشاركته بشكل منتظم.

وخلال الصيف الحالي، ومع وضوح نية زين الدين زيدان في عدم الاعتماد عليه في الموسم الجديد، أرادت عدة أندية التعاقد معه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 7, 2019

وجاء على رأس هذه الأندية إنتر الإيطالي والذي يخوض غمار مشروع جديد بقيادة المحنك أنطونيو كونتي، وإشبيلية الذي يخوض فصلًا جديدًا مع مدرب ريال مدريد السابق جولين لوبيتيجي.

ولكن رد ناتشو فيرنانديز على كل هذه العروض جاء بالرفض وأبلغ الجميع برغبته في الاستمرار مع ريال مدريد لسنوات أخرى وعدم الرحيل عن صفوفه في الوقت الحالي.

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يذكر أن ريال مدريد بات يمتلك سيرخيو راموس وفاران وميليتاو في مركز قلب الدفاع، مع ظهيري يمين أودرويوزولا وكارفاخال، وظهيري يسار مارسيلو وميندي، ما يقلل من فرص مشاركة ناتشو.