نابي كيتا يوضح موقفه النهائي من اللعب في البطولة الأفريقية

أكد متوسط ميدان المنتخب الغيني نابي كيتا، حاهزيته للدفاع عن ألوان منتخب بلاده، في بطولة أمم أفريقيا التي ستستضيفها مصر بعد أيام قليلة، لكنه في الوقت ذاته، ألمح إلى أنه لم يستعد كامل لياقته البدنية التي كان عليها قبل إصابته الأخيرة.

وكان نجم ليفربول القادم من لايبزيج الألماني الصيف الماضي، قد أصيب في العضلة أثناء مشاركته أمام برشلونة في ذهاب "كامب نو" للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، وعلى إثرها غاب عن أحمر الميرسيسايد فيما تبقى من الموسم.

وعن فرصه في تمثيل منتخب بلاده في مصر، قال صاحب الـ24 عامًا لشبكة "فرنسا24" الفرنسية "سأتدرب الآن. يبدو أنني لست جاهزًا بنسبة 100%، لكن عندما كنت في ليفربول، بدأت التدريب بالكرة، وأنا الآن مع المنتخب لأتدرب وأرى ما سيحدث".

وتابع "لطمأنة الجميع في غينيا والمدرب وزملائي في الفريق، أود القول بأنني سأكون على أتم الاستعداد للمباراة الأولى (ضد مدغشقر)"، وهو تقريبًا ما أشار إليه مدرب المنتخب بول بوت في وقت سابق، عن تعافي نجم الفريق الأول من الإصابة، في وقت أسرع مما كان يتوقعه الطاقم الطبي لليفربول.

ماذا قال كوتينيو عن موسمه السيء؟🤔🗣️👇 pic.twitter.com/ogzdBQdOOX — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 11, 2019

وكانت قرعة "كان" الأفريقية قد أوقعت المنتخب الغيني في المجموعة الثانية، التي تضم معه نسور نيجيريا الخضراء بجانب مدغشقر وبروندي.