نابولي ينافس أتلتيكو مدريد على نجم منتخب البرازيل

نادي نابولي الإيطالي يدخل السابق من أجل ضم اللاعب إيفرتون من صفوف جريميو البرازيلي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية برازيلية اليوم أن اللاعب إيفرتون نجم فريق جريميو أصبح مطلوبًا من قبل فريق نابولي الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "جلوبو سبورت" والتي ذكرت أن لاعب فريق جريميو قد يكون يمضي أيامه الأخيرة مع ناديه البرازيلي.

وكشفت الصحيفة أن نابولي يعرض الحصول على خدمات اللاعب مقابل ٤٠ مليون يورو يدفعهم لفريق جريميو هذا الصيف.

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وذكرت أن فريق أتلتيكو مدريد أيضًا يعد من المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب، حيث يسعى لتعويض رحيل عدد كبير من النجوم هذا الصيف.

وكان اللاعب قد قدم بطولة أكثر من طيبة مع المنتخب البرازيلي خلال مشاركته في كوبا أمريكا وهي البطولة التي توج بها السليساو مؤخرًا.

جدير بالذكر أن اللاعب لديه تعاقدًا مع فريق جريميو مستمر حتى نهاية عام ٢٠٢٢ وكانت قيمته التسويقية تقدر بحوالي ٢٠ مليون يورو قبل نهاية كوبا أمريكا