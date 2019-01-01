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نابولي يقترب من ضم ظهير ليفربول

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Getty/Goal
ناثانيل كلاين على رادار نابولي الإيطالي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قالت عدة مصادر صحفية إن ظهير نادي ليفربول ناثانيل كلاين قد وقع ضمن اهتمامات نادي نابولي الإيطالي فيما يخص سوق الانتقالات الصيفية. 

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وكان نابولي يسعى لتعزيز صفوفه خاصة فيما يتعلق بالأظهرة من أجل تدعيم أحد أضعف خطوطه مقارنة بباقي عناصر الفريق. 

وحسب مصادر صحفية إيطالية وإنجليزية فإن نابولي قد وضع نصب عينيه التعاقد مع ظهير ليفربول الأيمن ناثانيل كلاين كأحد أهداف الميركاتو. 

وأشارت المصادر إلى أن نايولي قد جهز حوالي 15 مليون يورو من أجل تقديم عرض رمسي لإدارة ليفربول كأولى خطوات التوقيع مع الظهير الإنجليزي. 

وسيحاول نابولي استغلال عدم مشاركة اللاعب مع الريدز في ظل اعتماد يورجن كلوب بشكل أساسي على النجم الصاعد ترينت أليكساندر أرنولد كظهير أيمن أساسي. 

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يذكر أن ليفربول كان قد تعاقد مع كلاين قادمًا من ساوثهامبتون عام 2016، ولم يقدم مع الريدز سوى موسمه الأول مع الفريق فقط بالشكل المنتظر. 

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