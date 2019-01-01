الانتقالات
الانتقالات

نابولي يقترب من خطف هدف ريال مدريد

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Getty
صفقة تقدر في حدود 30 مليون يورو
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن نابولي قريب من حسم صفقة ضم بابلو فورنالس، لاعب فياريال، على الرغم من اهتمام ريال مدريد باللاعب في الآونة الأخيرة.

ويعد فورنالس من أبرز لاعبي الغواصات الصفراء هذا الموسم رغم معاناة الفريق في قاع ترتيب الليجا الإسبانية، إذ شارك في 29 مباراة بكل البطولات.

وقالت "سكاي" إن نابولي بالفعل أنهى المفاوضات بنجاح مع النادي الإسباني وسيتم الإعلان عن الصفقة في يونيو المقبل.

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وأضاف التقرير أن النادي الإيطالي دفع مبلغ يقارب 30 مليون يورو لفياريال ليتخلى عن وسط ميدانه الشاب، خصوصاً وأن عقده يمتد حتى 2022.

وكان ريال مدريد قد أبدى اهتمامه ومتابعته للاعب صاحب الاثنين وعشرين عاماً في الماضي، ولكن لم يتحرك جدياً لتأمين الصفقة.

ويملك نابولي بالفعل ثلاثة إسبان في تشكيلته هم رؤول ألبيول، فابيان رويز، وخوسيه ماريا كاييخون.

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