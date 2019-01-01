نابولي يفوت على كوليبالي فرصة تحطيم رقم فان دايك القياسي

أفادت تقارير صحافية بريطانية وكذلك إيطالية، أن إدارة نابولي فوتت على المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، فرصة تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم نظيره الهولندي فيرجيل فان دايك، باعتباره المدافع الأغلى في التاريخ.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية نقلا عن أحد المصادر الإيطالية، إن رئيس النادي الإيطالي أوريليو دي لورينتيس، تلقى بالفعل عرضا لا يقاوم، لبيع أسد التيرانجا لمانشستر يونايتد، إلا أن المنتج السينمائي الشهير، رفض الاستماع لعرض عملاق البريميرليج.

وأرجع المصدر سبب رفض العرض، لطمع رئيس النادي الجنوبي في الحصول على عرض أكبر، رغم أن العرض الأول الذي قوبل بالرفض، وصلت قيمته لنحو 95 مليون جنيه إسترليني، وهو ما كان سيجعله المدافع الأغلى على مر العصور.

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ولفت التقرير نقلا عن صحافي إيطالي يدعى نيكولو شيرا –متخصص في أخبار انتقالات اللاعبين-، أن دي لورينتيس ينتظر عرضا محسنا من الشياطين الحمر، وإلا سيلجأ لخيار الصبر حتى منتصف العام المقبل، حيث سيكون الحل الوحيد لخروج صاحب الـ27 عاما من ملعب "سان باولو"، هو تفعيل الشرط الجزائي في عقده، والمقدر بنحو 150 مليون بعملة القارة العجوز.

وأشار الصحافي، إلى أنه حال ظل الوضع كما هو عليه، ولم يتقدم المدير التنفيذي لليونايتد إد وودورد بعرض آخر محسّن، ففي الغالب سيعود مانشستر لأهدافه القديمة، بالمفاضلة بين مدافع ليستر سيتي هاري ماجواير أو مدافع توتنهام توبي ألدرفيريلد، وذلك لحل صداع الهشاشة الدفاعية، المتمثلة في المستوى المتواضع الذي يقدمه كريس سمولينج وفيل جونز منذ فترة ليست قصيرة.