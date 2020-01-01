دييغو أرماندو مارادونا

نابولي يغير ألوانه لتكريم مارادونا

كتب | علي رفعت
التعليقات()
2020-11-27 Napoli Maradona Pray
Getty Images
نادي نابولي يعلن في بيان رسمي تغيير ألوان الفريق الأول والكشف عن القميص الجديد ضد روما لتكريم دييجو أرماندو مارادونا

كشف نادي نابولي عن خطته للقميص الرابع والذي سيعلن عنه بشكل رسمي في مواجهة روما في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي بقميص آخر.

جاء هذا في بيان رسمي أعلن عنه نابولي قبل قليل وأكد من خلاله أن القميص الذي سيرتديه الفريق سيكون تكريمًا للأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

وكتب النادي في البيان: "في العام الماضي تحدثنا مع كابا وخرجنا بالكثير من الأفكار حول تصميم خاص لمباراة مميزة من أجل دييجو أرماندو مارادونا".

اختيارات المحررين

المزيد من الفرق

    قلبه فلسطيني ورفض ريال مدريد.. أشياء لا تعرفها عن مارادونا

    الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

     

    وأضاف: "كنا نتمنى أن يرى مارادونا بنفسه ذلك الزي وربما كان سيرتديه ويشعر بنفس الحماسة معنا من جديد".

    وأكمل: "تقديم القميص الجديد سيكون في الجولة التاسعة ضد روما في الدوري الإيطالي، والقمصان سيكون لها معنى أعمق من ذلك الذي كنا نقصده في بداية الأمر".

    وأمضى مارادونا أفضل سنوات الكروية في صفوف نابولي، وكان بمثابة الأسطورة هناك، وشهدت المدينة الكثير من البكاء عقب الإعلان عن نبأ وفاته.

    جدير بالذكر أن مارادونا كان قد توفي يوم الأربعاء بعد سكتة قلبية تعرض لها بطل نسخة 1986 من كأس العالم.

     

    إغلاق