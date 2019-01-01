نابولي يطالب ريال مدريد بتخفيض سعر خاميس

المفاوضات بين نابولي وريال مدريد مستمرة من أجل خاميس رودريجيز

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

طالبت إدارة نادي نابولي نظيرتها في ريال مدريد بتخفيض المبلغ المطلوب من أجل التعاقد مع النجم الكولومبي خاميس رودريجيز.

وكان زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي قد أبلغ نجمه الكولومبي بأنه خارج حساباته بخصوص الموسم المقبل.

وعلى الرغم من موافقة إدارة ريال مدريد على مسألة بيع نجمه الكولومبي، إلا أنها تصر على 47 مليون يورو على الأقل من أجل الموافقة على العرض.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

وفي الوقت الذي يسعى فيه نابولي إلى تعزيز صفوفه بأكثر من لاعب كبير، يبدو غير مستعد لدفع 47 مليون يورو في لاعب واحد.

ولكنه في نفس الوقت أيضًا لا يريد التفريط في لاعب مثل خاميس يعرفه مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي جيدًا ويريد العمل معه.

لذا فإن إدارة أمراء الجنوب قد أرسلت إلى ريال مدريد تساؤلًا حول إذا ما كانت مستعدة للتفاوض بشأن مبلغ الـ 47 مليون يورو أم لا.

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يذكر أن نابولي تعاقد مع كوستاس مانولاس قادمًا من روما، ويسعى لإتمام صفقتي خاميس رودريجيز ونيكولاس بيبي في الأيام المقبلة.