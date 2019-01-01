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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

نابولي يضمن مقعده في دوري الأبطال بانتصار على فروزينوني

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انتصار سهل للأتزوري
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

نجح نابولي في تأمين مقعده رسمياً في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد الانتصار السهل على مضيفه فروزينوني ضمن الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

أهداف المباراة أتت عبر دريس ميرتينز أولاً في الدقيقة 20، ثم أضاف الألماني أمين يونس هدفاً ثانياً بعد مرور ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.

أولى أهداف المباراة كان في الدقيقة عشرين من ركلة حرة مباشرة وضعها البلجيكي ميرتينز مباشرة في المرمى، وسط احتجاج أصحاب الأرض على صحة المخالفة.

كاد ميرتينز يعيد الكرة في الدقيقة 36 بنفس الطريقة ، ومن نفس الموقع، ولكن هذه المرة علت كرته العارضة وتحرمه من الهدف الثاني.

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ذو الأصول اللبنانية يونس ضاعف النتيجة عبر مجهود فردي مميز بالدقيقة 48 وأنهى الكرة بنجاح في شباك ماركو سبورتييلو.

الانتصار أوصل نابولي إلى النقطة 70 والابتعاد بالمركز الثاني، بينما اقترب فروزينوني من الهبوط بعد توقف رصيده عند 23 نقطة، بفارق 10 نقاط عن منطقة الأمان.

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