نابولي يضع اللمسات الأخيرة على صفقة تركية للمستقبل

في انتظار نتائج الفحص الطبي

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن إدارة نابولي في طريقها لغلق صفقة جديدة للمستقبل، وذلك بعد الاتفاق مع إدارة نادي فناربخشة على كافة التفاصيل.

وبحسب ما ذكرته شبكة "ميديا ست"، فإن ممثل فقراء الجنوب الإيطالي توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع مسؤولي النادي التركي، بموجبه سينتقل اليافع التركي إليف إلماس إلى "سان باولو"، بمجرد أن يتجاوز الفحوصات الطبية.

وأشار نفس المصدر، إلى أن صفقة اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، ستكبد خزينة وصيف جنة كرة القدم قرابة الـ15 مليون يورو، مع ذلك، لن يكون اليافع الذي يلعب في وسط الملعب، في خطط المدرب كارلو أنشيلوتي في الموسم الجديد، على اعتبار أنه سيبقى يكتسب الخبرة اللازمة مع فريق الشباب.

كامب نو صباح اليوم 😯



الإدارة بدأت في تغيير العشب قبل بداية الموسم الجديد في واحد من أعظم ملاعب كرة القدم. pic.twitter.com/cUMl1crK1s — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 9, 2019

وتقوم إدارة نابولي بعمل لا بأس به منذ فتح نافذة انتقالات اللاعبين الصيفية، بدأ بضم الحارس دافيد أوسبينا من آرسنال بعقد دائم، وتبعه اليوناني مانولاس من روما.

وهناك أنباء متداولة عن احتمال ضم المدريدي خاميس رودريجيز، رفقة المجموعة المطلوبة من قبل كارليتو، في محاولته الجديد لإنهاء هيمنة يوفنتوس على لقب السيري آ على مدار السنوات الثماني الماضية.