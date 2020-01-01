نابولي يستمر في طريق الانتصارات بثنائية في شباك تورينو

نابولي يحقق الفوز على نظيره تورينو بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

حقق فريق نابولي الفوز اليوم على نظيره تورينو بهدف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

جاء هذا الفوز ليكون الثالث على التوالي للفريق الساحلي في الدوري الإيطالي بعد نتائج متذبذبة في الفترة الماضية.

بدأ نابولي اللقاء بقوة وسدد لاعبه أركاديوش ميليك كرة قوية مرت بجوار القائم الخاص بسالفاتوري سيريجو حارس مرمى فريق تورينو بالدقيقة التاسعة بعد تصدي رائع من الأخير.

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سجل هدف نابولي الوحيد النجم اليوناني كوستاس مانولاس لاعب روما السابق بكرة رأسية بعد عرضية لورينزو إنسيني في الدقيقة الـ 19 من عمر المواجهة.

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استمرت محاولات نابولي وكاد الفريق يضاعف النتيجة في الدقيقة الـ 25 والـ 30 عن طريق إنسيني لولا تألق الحارس الذي أظهر براعة كبيرة في اللوذ عن مرماه.

وأضاف دي لورينزو الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة الـ 83 من عمر المواجهة بعد عرضية رائعة من إنسيني وضعته في مواجهة المرمى.

أبقى نابولي على عادته بإهدار الفرص السهلة في المباراة تارة عن طريق ميليك وأخرى عن طريق بوليتانو.

وسجل إيديرا الهدف الوحيد لفريق تورينو بكرة رأسية في نهاية الوقت الأصلي للمباراة بعد كرة عرضية عن طريق أنسالدي.

جدير بالذكر أن نابولي ارتفع رصيده بعد لقاء اليوم للنقطة رقم 39 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد تورينو عند النقطة الـ 27 في المركز الـ 15.