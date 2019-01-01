نابولي يستغل خاميس لإفساد تقديم يوفنتوس لساري

الصراع مستمر بين يوفنتوس ونابولي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نابولي يريد إفساد تقديم مدربه القديم ماوريتسيو ساري مع يوفنتوس عبر إعلان صفقة ضم خاميس رودريجيز من ريال مدريد بنفس التوقيت.

يوفنتوس أعلن أن ساري سيتم تقديمه مدرباً جديداً للفريق في الحادية عشر صباحاً يوم الخميس بملعب "أليانز" الخاص بالفريق في تورينو.

وكشفت "ريبوبليكا" أن نابولي عازم على إنهاء الاتفاق لضم رودريجيز من ريال مدريد خلال يوم الأربعاء وإعلانه في نفس توقيت مؤتمر ساري لخطف الأضواء.

هل تتذكرون هذا الهدف الرائع🔥🔥 pic.twitter.com/zthPwSkY1Q — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 19, 2019

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وأشارت التقارير أن الاتفاق وشيك بين ريال مدريد ونابولي من أجل إعارة النجم الكولومبي للفريق الإيطالي، مع وجود بند بأحقية الشراء كما كان الوضع في بايرن ميونخ.

ويتواجد خاميس حالياً مع المنتخب الكولومبي الذي يخوض غمار الكوبا أمريكا في البرازيل، وقاده للانتصار على الأرجنتين بهدفين نظيفين في أولى اللقاءات.

وأثار تعيين ساري مدرباً ليوفنتوس حالة غضب كبيرة في نابولي لكون جماهير المدينة الجنوبية تعتبر الأمر خيانة لماضيه مع فريقها.