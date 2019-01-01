نابولي يعرض وناس على ليل لاستقطاب بيبي

نابولي يبحث عن تدعيم خط هجومه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن نابولي جاد في متابعة نيكولاس بيبي، نجم ليل، وأنه مستعد لعرض لاعبه الجزائري آدم وناس كجزء من الصفقة.

وتألق وناس في أمم إفريقيا الجارية حالياً في مصر وسجل ثلاثة أهداف، ويخوض النهائي رفقة الجزائر أمام السنغال مساء الجمعة.

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وقالت "كوريري دي ميتزو جيورنو" إن أحدث عرض من قبل نابولي للتعاقد مع بيبي عبارة عن بطاقة وناس و60 مليون يورو.

ويقيم ليل لاعبه الإيفواري في حدود 80 مليون يورو، ويحظى باهتمام من قبل أرسنال وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ.

وألمح أورليوي دي لاورنتيس، رئيس نابولي، لتوجه فريقه نحو التعاقد مع لاعب أكثر شباباً وأغلى من خاميس رودريجيز بعد مغالاة ريال مدريد في طلباته.

وشارك بيبي في أمم إفريقيا هو الآخر رفقة كوت ديفوار، ولعب في ثلاث مباريات ولم يسجل أي هدف.