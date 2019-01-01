نابولي الفريق الأكثر "نحسًا" في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى

الفريق هو أكثر من أصاب القائمين والعارضة هذا الموسم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفع نابولي رصيده من التسديدات في القائمين والعارضة إلى 18 تسديدة، ليفوز بلقب الفريق "الأكثر نحسًا" في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هذا الموسم.

وكان الفريق يتشارك صدارة قائمة الفرق الأكثر تسديدًا في القائمين والعارضة مع تشيلسي برصيد 17 تسديدة، لكنه انفرد بالصدارة بعد تصويبة جديدة خلال مباراة تورينو في الدوري الإيطالي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل المركز الثالث في القائمة كلًا من هوفنهايم وبرشلونة برصيد 16 تسديدة، ثم روما برصيد 15 تسديدة، وبعدهم يأتي الثلاثي إشبيلية وكريستال بالاس ومانشستر سيتي بـ14 تسديدة.

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وعلى صعيد اللاعبين، يتصدر ليونيل ميسي القائمة بـ8 تسديدات يليه ماركوس ألونسو مدافع البلوز بـ6 تصويبات، ويُعد لورينزو إنسينيي هو أكثر لاعبي نابولي "نحسًا" بعدما حال القائمان والعارضة دون دخول 5 تسديدات له المرمى.

وشهدت مباراة نابولي ضد لاتسيو على ملعب سان باولو وحدها 4 تسديدات من جانب أصحاب الملعب ارتدت من القائمين والعارضة، وهي الأكثر في أوروبا بجانب مباراة هوفنهايم ضد ماينز وشهدت نفس الرقم.